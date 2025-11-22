İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

MEB'den 24 Kasım öncesi anlamlı tören

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmen ve öğrenciler, Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti.

AA22 Kasım 2025 Cumartesi 15:18 - Güncelleme:
MEB'den 24 Kasım öncesi anlamlı tören
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde, "Şehit Öğretmenler Abidesi Ziyareti ve Öğretmen Hatıra Ormanı Fidan Dikimi Töreni" yapıldı.

Program kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından, Şehit Öğretmenler Abidesi ziyaret edildi, anıta karanfil bırakıldı.

Daha sonra öğretmen ve öğrenciler, Öğretmen Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, şehit öğretmenlerin aileleri, yurt içi ve yurt dışında görev yapan öğretmenler ile öğrenci ve veliler katıldı.

Programdan sonra katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • milli eğitim bakanlığı
  • 24 kasım
  • şehit öğretmen
  • fidan

