MEB'den 24 Kasım öncesi anlamlı tören

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde, "Şehit Öğretmenler Abidesi Ziyareti ve Öğretmen Hatıra Ormanı Fidan Dikimi Töreni" yapıldı.

Program kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından, Şehit Öğretmenler Abidesi ziyaret edildi, anıta karanfil bırakıldı.

Daha sonra öğretmen ve öğrenciler, Öğretmen Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, şehit öğretmenlerin aileleri, yurt içi ve yurt dışında görev yapan öğretmenler ile öğrenci ve veliler katıldı.

Programdan sonra katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.