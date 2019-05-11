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MEB'den Anneler Günü videosu

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Anneler Günü'ne özel video yayımladı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "Anneler Günü" nedeniyle özel video yayımlandı.

Bakanlık, resmi Twitter hesabından "Anneler Günü"nün önemine vurgu yapmak amacıyla "Eğitimin en büyük destekçilerine, sonsuz sevgi ve saygıyla" başlıklı bir video paylaştı.

Çeşitli animasyonların bulunduğu videoda, "Bizi bir arada tutan, geleceğimizi şekillendiren, hayata anlam katan, her an yeniden tazeleyen, her an yeniden başlayan annelerimize, eğitimin en büyük destekçilerine sevgi ve saygıyla." ifadeleri yer aldı.

Başkan Erdoğan, Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi´nin açılışına katıldı.

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