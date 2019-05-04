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MEB’den çevreci okullara ödül

Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, etkinlikleriyle öne çıkan 40 okul Milli Eğitim Bakanlığınca ‘Çevre Beratı Ödülü’ne layık görüldü. 

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Yeni kuşaklara daha sağlıklı bir çevre bırakmak için atık miktarını azaltmak, israfı önlemek, yeniden kullanımı teşvik etmek, atık yönetimi konusunda bir kültür oluşturarak, ‘sıfır atık’ felsefesini yaygınlaştırmak için Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TEMA vakfının koordinasyonu ile sıfır atık hedeflerine ulaşmak için çalışmalara hız verildi. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk, ödüllendirilen okullar için Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde düzenlenen törene katılarak, projede fark yaratan okullara ve öğrencilere destek verdi.

İSRAF ÖNLENECEK

Bu kapsamda, MEB’e bağlı bütün okul ve kurumlarda ‘Sıfır Atık Projesi’ne ilişkin çalışmalar yapıldı, okullarda bazı fiziki düzenlemeler yapıldı ayrıca öğrencilere çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ‘Sıfır Atık Projesi’ndeki başarısıyla öne çıkan okulları belirledi. Ülke genelindeki bin okuldan 40’ı ‘Çevre Beratı’ ödülüne layık görüldü. Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ise bilinçsiz tüketim, israf gibi çeşitli faktörler nedeniyle oluşan atık maddelerin çevreyi kirlettiğine ve insan sağlığını tehdit ettiğine değinerek, Sıfır Atık Projesi ile esasen atıkların bir şekilde tamamen ortadan kaldırılmasının öngörüldüğünü anlattı. Çocuklarda ve gençlerde Sıfır Atık Projesi’ne ilişkin farkındalığın oluşturulması için ülke genelinde bütün okullarda önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Çolak, bu konuda başarı gösteren okulları takdirle karşıladıklarını vurguladı. 

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