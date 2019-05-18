MEB’den lise eğitiminde reform

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bugün İstanbul’da tanıtımını yapacağı ortaöğretim modeliyle, liselerde yeni bir dönem başlayacak. Liselerde ders saatleri azalırken, öğrenciler üniversite hedefleri doğrultusunda alanlarında yoğunlaşacak ve değişen hedefler durumunda da esnek koşullara sahip olacak. Buna göre, liselerde ‘kariyer ofisleri’ oluşturulacak. 12. sınıflarda ders saatlerinin azaltılarak destek çalışmalarının getirilmesinin de planlandığı modelde, her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebilecek.

YENİLİKÇİ DERSLER

Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 9. sınıflardan başlayacak ve kademeli bir geçiş süreci olacak. MEB’in ortaöğretime yönelik yeni modelinde ‘bilgi kuramı’ zorunlu ders haline gelecek. Derslerde yaparak, uygulayarak öğrenme ağırlık kazanacakken özellikle 12. sınıflar için yenilikçi dersler getirilecek. Yeni modele göre ayrıca öğrencilerin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi oluşturulacak. Haziran aylarında dersler yerine proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri gerçekleştirilecek.