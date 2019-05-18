MEB’den lise eğitiminde reform
Lise öğretimini baştan şekillendirecek çalışmalarda sona gelindi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bugün açıklayacağı ‘reform’ niteliğinde model ile ders saatleri kısalacak, liselerde ‘kariyer ofisleri’ oluşturulacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bugün İstanbul’da tanıtımını yapacağı ortaöğretim modeliyle, liselerde yeni bir dönem başlayacak. Liselerde ders saatleri azalırken, öğrenciler üniversite hedefleri doğrultusunda alanlarında yoğunlaşacak ve değişen hedefler durumunda da esnek koşullara sahip olacak. Buna göre, liselerde ‘kariyer ofisleri’ oluşturulacak. 12. sınıflarda ders saatlerinin azaltılarak destek çalışmalarının getirilmesinin de planlandığı modelde, her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebilecek.
YENİLİKÇİ DERSLER
Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 9. sınıflardan başlayacak ve kademeli bir geçiş süreci olacak. MEB’in ortaöğretime yönelik yeni modelinde ‘bilgi kuramı’ zorunlu ders haline gelecek. Derslerde yaparak, uygulayarak öğrenme ağırlık kazanacakken özellikle 12. sınıflar için yenilikçi dersler getirilecek. Yeni modele göre ayrıca öğrencilerin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi oluşturulacak. Haziran aylarında dersler yerine proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Lisede Ne Yaptık?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan yeni ortaöğretim modeline ilişkin, değerlendirmelerde bulundu. Paylaşımında gençlere sahnede perdenin arkasından baktığı fotoğrafına yer veren Bakan Selçuk, “Bu gençlere karşı sorumluluğumuz çok büyük. Evet okula geliyorlar ama nereye gidiyorlar? Biz onları neye hazırlıyoruz? Yollarını nasıl çiziyoruz? Bu sorular meslek hayatımın sorularıydı. Şimdi cevabını verme zamanı. Hani siz hep soruyorsunuz ya ‘Çalışıyoruz diyorsunuz ama çok merak ediyoruz, ne yapıyorsunuz?’ diye. Bugün ‘Lisede Ne Yaptık’ diyor, ortaöğretim tasarımını açıklıyoruz. Eğitimle ilgilenen, geleceğe yürüyen herkesin bizimle olmasını dilerim. Zira bu sadece bir ortaöğretim programı değişimi değil ülkemiz için, çocuklarımız için bir gelecek kurgulama meselesi” dedi.
Öğretmenlere ‘ek ders’kesintisi yok
Milli Eğitim Bakanlığınca gelecek eğitim öğretim döneminde kasım ve nisan aylarında uygulanacak ara tatiller, öğretmenler için mesleki çalışma dönemi kabul edileceğinden ek ders ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak. Bakanlık, çalışma takvimi modeli doğrultusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerini de yeni baştan planlayacak. Buna göre, mesleki çalışmalar sene başı ve sene sonu olarak uygulanmaya devam edilecek fakat bunların bir kısmı ara tatillerde yapılmak üzere Bakanlıkça tekrar düzenlenecek. Bakanlık tarafından yayımlanacak mesleki çalışma takviminde tüm dönemlere ait çalışma alanları ve faaliyet planları yer alacak
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