İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9709
  • EURO
    50,572
  • ALTIN
    5987.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

MEB'den önemli karar! Yalan ihbarda bulunan yandı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yönelik CİMER ve MEBİM'e yapılan ihbarlarla ilgili 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Yazıda, “İhbarlar asılsız çıkarsa kamu davası açılması için savcılığa başvurun.” ifadeleri yer aldı.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 08:07 - Güncelleme:
MEB'den önemli karar! Yalan ihbarda bulunan yandı
ABONE OL

İlk, orta ve liselerde görev yapan öğretmenlerle ilgili CİMER ve Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) velilerden gelen şikayet ve ihbarlarla ilgili MEB önemli bir karar aldı.

MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney imzasıyla 81 ildeki tüm birimlere gönderilen yazıda, öğretmenler başta olmak üzere eğitim camiasında görevli tüm personelle ilgili yapılan şikayetlerin titizlikle incelendiğini vurgulayarak; kasıtlı, dayanaksız ve mağdur etmeye yönelik olması halinde, bu şikayeti yapanlar hakkında ilgili amirlerin savcılığa başvurması istendi. Savcılıkların da resen soruşturma başlatacağı belirtilerek cezanın dışında tazminat yaptırımlarının da uygulanacağı ifade edildi.

KAMU DAVASI AÇILACAK

Soruşturma veya yargılama sonunda suçlamaların gerçek dışı olduğunun ortaya çıkması durumunda, isnatta bulunan kişiler hakkında kamu davası açılabileceği ifade edildi. Yazıda ayrıca, şikâyetlerin yalnızca baskı kurmak, tehdit etmek veya kamu görevlisini yıpratmak amacıyla yapılmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekilerek "Bu tür şikâyetler, eğitim hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesini aksatmasına müsaade edilmeyeceği" belirtildi.

İSTANBUL ERKEK LİSESİ'NDEKİ DARP İDDİASINDA KARAR

İstanbul Erkek Lisesi'nde 24 Kasım'da 9. sınıfta öğrenim gören 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiası üzerine, İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince soruşturma yürütüldü. Ayrıca "darp" iddiasıyla ilgili 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, idari sürecin tamamlandığı aktarıldı. Önceki gün toplanan Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Sistematik şiddet uygulayan 2 öğrenciye 'örgün eğitim dışına çıkarma', 11 öğrenciye 'okul değiştirme', 7 öğrenciye ise 'okuldan kısa süreli uzaklaştırma' hükümleri içeren karar verilmiştir."

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.