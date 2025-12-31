İlk, orta ve liselerde görev yapan öğretmenlerle ilgili CİMER ve Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) velilerden gelen şikayet ve ihbarlarla ilgili MEB önemli bir karar aldı.

MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney imzasıyla 81 ildeki tüm birimlere gönderilen yazıda, öğretmenler başta olmak üzere eğitim camiasında görevli tüm personelle ilgili yapılan şikayetlerin titizlikle incelendiğini vurgulayarak; kasıtlı, dayanaksız ve mağdur etmeye yönelik olması halinde, bu şikayeti yapanlar hakkında ilgili amirlerin savcılığa başvurması istendi. Savcılıkların da resen soruşturma başlatacağı belirtilerek cezanın dışında tazminat yaptırımlarının da uygulanacağı ifade edildi.

KAMU DAVASI AÇILACAK

Soruşturma veya yargılama sonunda suçlamaların gerçek dışı olduğunun ortaya çıkması durumunda, isnatta bulunan kişiler hakkında kamu davası açılabileceği ifade edildi. Yazıda ayrıca, şikâyetlerin yalnızca baskı kurmak, tehdit etmek veya kamu görevlisini yıpratmak amacıyla yapılmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekilerek "Bu tür şikâyetler, eğitim hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesini aksatmasına müsaade edilmeyeceği" belirtildi.

İSTANBUL ERKEK LİSESİ'NDEKİ DARP İDDİASINDA KARAR

İstanbul Erkek Lisesi'nde 24 Kasım'da 9. sınıfta öğrenim gören 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiası üzerine, İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince soruşturma yürütüldü. Ayrıca "darp" iddiasıyla ilgili 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, idari sürecin tamamlandığı aktarıldı. Önceki gün toplanan Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Sistematik şiddet uygulayan 2 öğrenciye 'örgün eğitim dışına çıkarma', 11 öğrenciye 'okul değiştirme', 7 öğrenciye ise 'okuldan kısa süreli uzaklaştırma' hükümleri içeren karar verilmiştir."