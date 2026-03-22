İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MEB'den Orman Haftası'nda çocuklara çevre bilinci
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında okul öncesi çocuklara yönelik doğa bilinci kazandırmayı amaçlayan etkinlik takvimi, öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

AA22 Mart 2026 Pazar 15:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21-26 Mart tarihlerinde okullarda kutlanan Orman Haftası kapsamında okul öncesi eğitim kademesine yönelik öğretmenlerin sınıf içi ve açık hava öğrenme ortamlarında uygulayabilecekleri bütünleşik etkinlik örneklerini içeren "Orman Haftası Etkinlik Takvimi" hazırlandı.

Söz konusu içeriklerle çocukların, ormanların canlılar için taşıdığı hayati önemi kavramaları, doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık geliştirmeleri ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve gözlem yapma, keşfetme, doğayla etkileşim kurma becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Etkinlikler, oyun, deney, şiir, şarkı, tekerleme, parmak oyunu ve yaratıcı drama gibi farklı öğrenme alanlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşımla planlanırken aile katılımını içeren uygulamalarla öğrenme sürecinin okul dışına taşınması ve çocukların doğayla kurduğu bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Etkinlik takviminde, çocukların doğayı yerinde gözlemleyebilecekleri keşif çalışmaları, tohumdan ağaca uzanan süreci deneyimleyebilecekleri uygulamalar ve ormanların doğaya katkılarını somutlaştıran deneyler yer alıyor.

Doğal ve tekrar kullanılabilir materyallerin tercih edilmesine özen gösterilen etkinliklerle çocukların doğayı tanıyan, seven, koruyan ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.

  • Orman Haftası etkinlikleri
  • doğa bilinci kazandırma
  • okul öncesi etkinlikleri

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.