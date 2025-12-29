İSTANBUL 7°C / 5°C
Güncel

MEB'den özel okullara ''hayalet sınıf'' kıskacı... Milyonlarca lira ceza kesildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl yürütülen denetimlerde, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı 'hayalet sınıf' kurduğu tespit edilen 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi, birçok özel okula da yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 11:14 - Güncelleme:
MEB'den özel okullara ''hayalet sınıf'' kıskacı... Milyonlarca lira ceza kesildi
ABONE OL

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12. sınıf öğrencileri için derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran özel okullara yönelik denetimlerine bu yıl da kapsamlı şekilde devam etti.

Bu okullardaki bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı tespit edildi.

Yıl boyunca soruşturmalarını sürdüren Bakanlık, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre mevzuata aykırı fiillerin işlendiği 48 özel okulun ruhsatını iptal etti.

BİRÇOK ÖZEL OKULA DA TOPLAM YAKLAŞIK 300 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI

Kanuna göre, "hayalet sınıf" kurarak mevzuata aykırı fiiller işleyen özel okulların tespit edilmesiyle iki kez idari para cezası, üçüncü kez işlenmesi durumunda ise ruhsat iptali işlemi uygulanıyor.

Ayrıca "hayalet sınıf" kurarak sistematik şekilde mevzuata aykırı fiiller işleyen özel okulların ruhsatı direkt olarak da iptal edilebiliyor.

Bu kapsamda 2025'te "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen birçok özel okula da yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu özel okulların, mevzuata üçüncü kez aykırı hareket etmeleri durumunda ruhsatları iptal edilecek.

Bakanlık yetkilileri, özel okullardaki eğitim süreçleri ve faaliyetlere ilişkin denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor.

