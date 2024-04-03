İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2024 Çarşamba / 25 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9557
  • EURO
    34,4515
  • ALTIN
    2333.91
  • BIST100
    8981.21
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MEB'den 'Sıfır Atık' projesi kapsamında ekonomiye 167 milyon liralık katkı
Güncel

MEB'den 'Sıfır Atık' projesi kapsamında ekonomiye 167 milyon liralık katkı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında başlatılan çalışmalarla, her yıl ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının geri dönüşüme kazandırılması ve milli ekonomiye katkı sunulması amacıyla son 5 yılda 66 bin 400 ton atık kağıt toplandı. Geri dönüşüme kazandırılan atık kağıtlardan ise toplam 167 milyon 716 bin lira gelir elde edildi.

DHA3 Nisan 2024 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
MEB'den 'Sıfır Atık' projesi kapsamında ekonomiye 167 milyon liralık katkı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere her yıl eğitim öğretim dönemi başında ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ücretsiz dağıtılan ders kitapları, 'Sıfır Atık' uygulamaları kapsamında her yıl eğitim öğretim dönemi sonunda ise gönüllülük esasına göre toplanıyor. Böylece toplanan atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılmasıyla milli ekonomiye katkı sunulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2018-2023 yılları arasındaki son 5 yılda toplam 66 bin 416 ton atık kağıt toplandı. Geri dönüşüme kazandırılan atık kağıtlardan ise toplam 167 milyon 716 bin lira gelir elde edildi. Yapılan çalışmayla, 2018-2023 yılları arasında yaklaşık 1 milyon 130 bin ağacın kesilmesi engellendi. 4 milyon 650 bin metrekare alanın ise tahrip edilmesi önlendi.

  • sıfır atık
  • ders kitapları
  • atık kağıt toplama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.