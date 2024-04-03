MEB'den 'Sıfır Atık' projesi kapsamında ekonomiye 167 milyon liralık katkı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere her yıl eğitim öğretim dönemi başında ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ücretsiz dağıtılan ders kitapları, 'Sıfır Atık' uygulamaları kapsamında her yıl eğitim öğretim dönemi sonunda ise gönüllülük esasına göre toplanıyor. Böylece toplanan atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılmasıyla milli ekonomiye katkı sunulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2018-2023 yılları arasındaki son 5 yılda toplam 66 bin 416 ton atık kağıt toplandı. Geri dönüşüme kazandırılan atık kağıtlardan ise toplam 167 milyon 716 bin lira gelir elde edildi. Yapılan çalışmayla, 2018-2023 yılları arasında yaklaşık 1 milyon 130 bin ağacın kesilmesi engellendi. 4 milyon 650 bin metrekare alanın ise tahrip edilmesi önlendi.