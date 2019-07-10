MEB'den 'ücretli öğretmene zam' haberine ilişkin açıklama

Bakanlıkça bugün bir gazetede yer alan "ücretli öğretmene zam" haberiyle ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haberdeki konuyla ilgili bölüme ilave olarak; Sayın Bakanımız ücretli öğretmenlerimizle ilgili iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirtmiştir."