MEB'den 'ücretli öğretmene zam' haberine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 'ücretli öğretmene zam' haberine ilişkin, Bakan Ziya Selçuk'un bu konuda iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirttiği ifade edildi.
- AA
Bakanlıkça bugün bir gazetede yer alan "ücretli öğretmene zam" haberiyle ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Haberdeki konuyla ilgili bölüme ilave olarak; Sayın Bakanımız ücretli öğretmenlerimizle ilgili iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirtmiştir."
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