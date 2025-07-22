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MEB'den uyarı! Özel eğitim öğrencilerini hedef alan dolandırıcılara dikkat!

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğrencilerinin ailelerini arayıp ev ziyareti talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istedi. Şüpheli durumlarda emniyet birimleriyle iletişime geçilmesi çağrısında bulundu.

AA22 Temmuz 2025 Salı 09:39 - Güncelleme:
MEB'den uyarı! Özel eğitim öğrencilerini hedef alan dolandırıcılara dikkat!
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim öğrencilerini Bakanlığın adını kullanarak arayan ve cihazların kontrolü gibi gerekçelerle evlerini ziyaret etmek isteyen kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini, bu tip durumlarda karşılaşılması halinde emniyet birimleriyle irtibata geçilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Bakanlığın Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde genel müdürlüğümüz adına aradıklarını söyleyerek öğrencilerimizin evlerine gelmek, yaşadığı, ders çalıştığı ortamı görmek, tablet, televizyon, bilgisayar gibi cihazlarını kontrol etmek gibi taleplerde bulunan kişiler olduğu yönde şikayetler alınmaktadır.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki genel müdürlüğümüzün böyle bir uygulaması yoktur. Bu şekilde bir talepte bulunulması da söz konusu değildir. Bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi, adres, kimlik, okul numarası gibi bilgilerin arayanlarla paylaşılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına dikkatli olmaları, bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde emniyet birimleri ile iletişime geçmeleri önerilmektedir."

  • eğitim bakanlığı
  • dolandırıcılar
  • ev ziyareti

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