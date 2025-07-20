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MEB'den velilere YKS tercih kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-YKS tercih sürecinde velilere destek olmak amacıyla 'YKS Tercih Süreci Veli Kılavuzu' yayımladı.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 15:22 - Güncelleme:
MEB'den velilere YKS tercih kılavuzu
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih sürecinde velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan "YKS Tercih Süreci Veli Kılavuzu" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm öğrenci ve velilerin erişimine açık olan kılavuzla, tercih sürecinin daha sağlıklı ve bilinçli yürütülmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Kılavuzda, tercih sürecinin işleyişi, dikkat edilmesi gereken hususlar, üniversite ve bölüm seçimi yapılırken takip edilmesi gereken süreçler, sıkça sorulan sorular ve öğrencilere nasıl destek olunabileceği konularında kapsamlı bilgiler yer alıyor.

Kılavuza, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabiliyor.

- TERCİHLER ÖĞRENCİNİN İLGİLERİ, YETENEKLERİ VE HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA YAPILMALI

Kılavuzda, üniversite tercih sürecinin yalnızca sınav sonucu temelli bir sıralama işlemi olmadığı, öğrencinin yaşam beklentileri, ilgi alanları ve yeteneklerinin de dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

Velilere, çocuklarının hayallerine kulak vermeleri, onları başka öğrencilerle kıyaslamamaları, sürece anlayışlı ve destekleyici bir tutumla katılmaları öneriliyor.

Üniversite ve bölüm seçerken akademik kadrodan sosyal imkanlara, burs olanaklarından iş bulma oranlarına kadar birçok kriterin göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ediliyor.

Ayrıca tercih edilecek üniversitelerin yurt, ulaşım ve barınma gibi olanaklarının araştırılmasının önemi de vurgulanıyor.

- 19 BİN 566 "ÜNİVERSİTE TERCİH DANIŞMANLIĞI BİRİMİ" KURULDU

MEB, ayrıca tercih döneminde öğrenci ve velilere destek vermek amacıyla Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde 19 bin 566 "Üniversite Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu.

Bu birimler, Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM), Mesleki Eğitim Merkezleri ve resmi okul/kurumlarda görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla hizmet verecek şekilde planlandı.

Tercih Danışmanlığı birimlerinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar, öğrencilerin kendilerini tanımaları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hedef belirlemeleri ve bilinçli tercihler yapmaları amacıyla öğrencilerle bireysel görüşmeler gerçekleştirecek.

Veliler de bu süreçte bilgilendirme toplantıları ve bireysel danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Bakanlık, tercih danışmanlığı hizmetleriyle öğrencilerin akademik başarıları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun olan yükseköğretim programlarına yönlendirilmelerini hedefliyor.

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