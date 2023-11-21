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MEBİM'e ödül! Dünya ikincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM), 2023 Contact Center World (Dünya İletişim Merkezi) ödül programında 'En İyi Çağrı Merkezi' kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

AA21 Kasım 2023 Salı 19:10 - Güncelleme:
MEBİM'e ödül! Dünya ikincisi oldu
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Bakanlığın sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023 Contact Center World ödül programında, MEBİM, ilk etabı başarıyla tamamlamasının ardından 19-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgesel finallerinde birincilik kazanarak 13-16 Kasım tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen dünya finallerine katıldı.

Dünya genelinde 220 binden fazla üyesi olan organizasyonun 2023 programına 80'den fazla ülkeden 2 bin 200'ün üzerinde proje katıldı.

MEBİM, "En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde 2023'te dünya ikinciliği kazanarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

  • MEBİM
  • İletişim Merkezi
  • En İyi Çağrı Merkezi

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