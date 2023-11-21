MEBİM'e ödül! Dünya ikincisi oldu

Bakanlığın sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023 Contact Center World ödül programında, MEBİM, ilk etabı başarıyla tamamlamasının ardından 19-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgesel finallerinde birincilik kazanarak 13-16 Kasım tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen dünya finallerine katıldı.
Dünya genelinde 220 binden fazla üyesi olan organizasyonun 2023 programına 80'den fazla ülkeden 2 bin 200'ün üzerinde proje katıldı.
MEBİM, "En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde 2023'te dünya ikinciliği kazanarak gümüş madalyanın sahibi oldu.