MEB'in ders kitaplarına yönelik kara propagandanın arkasından FETÖ çıktı

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, FETÖ’nün ders kitapları yayıncılığından çıkarılmasıyla sosyal medyada ders kitaplarına ilişkin büyük bir saldırının başladığını söyledi. Durmuş, “Sosyal medyada hem solcuları hem sağcıları kışkırtacak kapsamlı bir kara propaganda başladı. Sahte hesapları ve halkı kışkırtan paylaşımlarını dosyalayarak MİT’e sunduk. Bunlar dünyanın dört bir yanından FETÖ’cü hesaplar” dedi.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, FETÖ’nün yıllarca büyük finans kaynağı olan ders kitapları yayıncılığından çıkarılmasıyla sosyal medyada ders kitaplarına ilişkin büyük bir saldırının başladığını açıkladı. Durmuş, örgütün sabah solcuları, akşam sağcıları kışkırtacak mesajlar yazdığını söyledi.

MİT İNCELEMEYE ALDI

Saldırılarla, ders kitaplarının yanı sıra hükümetin ve devletin öğrencilere dağıttığı ücretsiz ders kitaplarının hedef alındığını belirten Durmuş, “Sahte hesapları ve halkı kışkırtan paylaşımlarını dosyalayarak MİT’e sunduk. Bunlar dünyanın dört bir yanından FETÖ’cü hesaplar.

Ukrayna’dan, Almanya’dan, Avustralya’dan paylaşımlar. Ders kitaplarımızda iddia edilen paylaşımların hiçbiri yok” dedi. Durmuş, ilkokul 3’üncü sınıflar için Talim ve Terbiye Kurulu tarafından önerildiği iddia edilen kitabın yayınevinin, isminin, yazarının ve içindeki Talim Terbiye Kurulu onayı yazısının sahte olduğunu, ‘eşcinselliği övüyor’ denilen sayfanın ise Kürşat Başar’ın bir öykü kitabından kopyalandığını söyledi. Başkan Durmuş, sosyal medyada çok yayılan 'Keloğlan Ak Ülkede' kitabının yazarının sol görüşlü biri olduğunu, 1980’de Almanya’da basıldığını, 2009’a kadar baskısının sürdüğünü ve artık piyasada baskısının olmadığını belirtti.

İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTILAR

Durmuş, “Söz konusu kitapla ilgili sosyal medyada hem solcuları hem sağcıları kışkırtacak kapsamlı bir kara propaganda başladı. Aynı anda bir video paylaşılarak FETÖ’nün söylemleri aktarılmıştır. Biz söz konusu paylaşımları savcılık, Emniyet ve MİT yetkilileriyle paylaştık” diye konuştu. Saldırıların şeytani bir zekayla ve büyük organizasyonla planlandığını söyleyen Durmuş şunları kaydetti: “FETÖ’cüler parça parça bazı yayınların içine girmeye çalışıyor. Meslekten men edilenleri de sigortasız, sahte isimlerle gizli çalıştırıyorlar. Ancak bizim intihal programı yapay zeka ile çalıştığı için bu yazarların üsluplarından bile tanıyor. İyice köşeye sıkıştılar, adamlarını korumak için Talim Terbiye'nin güvenirliliğini sarsmak zorundalar. Hükümete ve devlete güveni sarsmak için sosyal medyadan saldırıyorlar.”

HİÇBİR HATA YOK

MEB’in ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın okullarda okutulan ders kitaplarının denetiminden sorumlu olduğunu hatırlatan Durmuş, bunun dışındaki masal, hikaye, yardımcı kitap adı altında satılan yayınların denetimini yapamadıklarını söyledi. Durmuş, yeni hazırlanan müfredatta, ders kitaplarında da iki yazım hatasının dışında hiçbir hatanın olmadığını ifade etti.

(Yeni Şafak)