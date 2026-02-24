MEB'in Ramazan etkinliklerine destek: Köklerden geleceğe uzanan bir adım

Vakfın sitesinde yer verilen "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin Beyefendiye teşekkür" başlıklı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan ve tüm ülkede sevinçle karşılanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Ramazan Ayı Etkinlikleri" genelgesinin tebrik ve takdirle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımızın maarif ile millet kaynaşmasına hizmet eden bu çalışma, yaklaşık iki asırdır materyalist ve seküler eğitim sisteminin tahribine karşı, köklerden geleceğe uzanan inanç ve bilimi buluşturan yaklaşımın güzel bir örneğidir. Çağın çağrısına cevap olarak devletimizin yöneldiği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, bu ve benzeri adımlarla devlet ve millet kaynaşmasını güçlendirmektedir. Asırlardır olduğu gibi bugün de devlet-millet kaynaşması dini ve kültürel şeair ve sembollerin ihyası ve yaşanması ile kuvvet kazanır. Bu bağlamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin akıl, kalp, ruh ve vicdan bütünlüğünü beslemede ve bu modelin sosyal temelini tahkim etmede, 'Şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan ramazana' dair etkinlikleri olumlu bulduğumuzu, bu manevi coşkuya büyük bir sevinçle iştirak ettiğimizi beyan ederiz." ifadelerine yer verildi.

AÇIKLAMANIN DEVAMINDA ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Eğitimi, geniş halk kitlelerinin kültür ve inanç değerlerinden koparıp bir avuç elitin ideolojik oyun alanı haline getirmeye çalışan yaklaşımlara karşı, Milli Eğitim Bakanlığımızın milletimizin asli değerlerine uygun olan ramazan etkinliklerini takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Zira, her toplumda maarif, o toplumun maddi ve manevi kültürel kodlarıyla beslenir.



Bu vesileyle ülkesini ve milletini seven, kültür ve değerlerine bağlı STK'lerimizin gayretlerini tebrik ederken, üniversitelerimizin de sessizliklerini bozarak aziz milletimizin sevinçlerine ortak olacak ramazan etkinliklerine katkı sunmalarını beklemekteyiz. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı olarak kültürel kimliğimizin ihyası, devlet-millet barışması ve bin yıllık İslam'la yoğrulmuş, yaratıcı ile yaratılmış arasındaki bağı yeniden kuran medeniyetimizin inşası yolunda atılan bu kararlı adımların arkasındayız ve gönülden destekliyoruz."

