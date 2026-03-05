İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9976
  • EURO
    51,1446
  • ALTIN
    7247.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MEB'ten anlamlı karar: Fatma öğretmenin adı okulunda yaşayacak
Güncel

MEB'ten anlamlı karar: Fatma öğretmenin adı okulunda yaşayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in adının görev yaptığı okula verildiğini bildirdi.

AA5 Mart 2026 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
MEB'ten anlamlı karar: Fatma öğretmenin adı okulunda yaşayacak
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevi başında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Çelik'in acı kaybının başta maarif ailesi olmak üzere milletin her ferdini derinden yaraladığı belirtildi.

Bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olan kutsal öğretmenlik mesleğinin adanmış neferlerinden Fatma Nur Çelik öğretmenin yalnız bu ortak acının değil, bundan böyle ortak bir hafızanın da sembolü olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız, Fatma Nur Çelik öğretmenimizin adının görev yaptığı okulda yaşatılması kararı almıştır. Eğitime adanmış bir ömrün asla unutulmayacağına dair bir vefanın ve minnetin ifadesi olan bu kararla yüzyıllardır bu kadim topraklarda merhamet, sağduyu ve ferasetle kenetlenen aziz milletimizin bir evladı olan Fatma Nur Çelik öğretmenimizin adı, yalnızca bir okulumuzda değil gönüllerde de yaşamaya devam edecektir. Mevcut okulumuzun yapımını bağış yoluyla üstlenmiş Borsa İstanbul yönetimi de Bakanlığımızca alınan bu kararın destekleyicisi olarak merhum öğretmenimizin adının, görev yaptığı okulda yaşatılmasını kadirşinaslıkla karşılamıştır."

Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesi ve eğitim camiasına başsağlığı dilenen açıklamada, "Eğitim öğretim ortamlarımızın huzur ve güvenliği, yarınlarımızın yegane kurucusu öğretmenlerimizin esenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıkla devam edeceğimizin bilinmesini isteriz." ifadesi kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.