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MEB'ten asılsız iddialara yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'pedagojik formasyon eğitimi alanların bakanlıkça yüksek lisans derecesine denk tutularak ilgililerin uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulduklarına' yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA11 Kasım 2022 Cuma 23:14 - Güncelleme:
MEB'ten asılsız iddialara yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
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MEB'den yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, "pedagojik formasyon eğitimi alanların bakanlıkça yüksek lisans derecesine denk tutularak ilgililerin uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulduklarına" yönelik haberlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca pedagojik formasyonun tezsiz yüksek lisans eğitimine denk olduğuna yönelik bir açıklama yapılmadığı vurgulandı.

Hangi eğitimlerin yüksek lisans eğitimine denk sayılacağını belirleme yetkisinin Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) ait olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı öğretmenlerimiz, aldıkları pedagojik formasyon eğitimlerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda yer alan derslerle aynı olduğunu iddia ederek sertifikalarının 'tezsiz yüksek lisans'a denk sayılmasını talep etmişlerdir.

Yapılan başvurular üzerine haberlere konu olan yazıda, ilgililerin bitirmiş oldukları eğitimlerin yüksek lisans eğitimine denk olup olmadığının yetkili bulunan Yükseköğretim Kurulunca belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir."

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