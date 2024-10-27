Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın

Yangın, saat 23.30 sıralarında Mecidiyeköy metro istasyonunda çıktı. İddiaya göre, yürüyen merdivenin motor kısmından dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken bu sırada dumanlardan etkilenen güvenlik görevlisi fenalaştı. Dumandan etkilenen güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.