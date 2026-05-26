  Mecidiyeköy'de korku dolu anlar! Kaza yapan araç alevlere teslim oldu
Mecidiyeköy'de korku dolu anlar! Kaza yapan araç alevlere teslim oldu

İstanbul Mecidiyeköy'de bir sürücü, vatandaşların uyarısı üzerine benzin deposunda sızıntı olan otomobili el frenini çekmeyerek terk edince araç kaza yaptı. Reklam tabelasına çarpan otomobil alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

IHA26 Mayıs 2026 Salı 10:40 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, olay Mecidiyeköy Merkez Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İzmit'ten İstanbul'a arkadaşının ziyaretine gelen Mustafa Arslan, 41 AYN 534 plakalı otomobiliyle dönüşe geçti.

Caddede seyir halinde olan Arslan'ı diğer sürücüler, aracının benzin deposunun sızdırdığı yönünde uyardı.

Bunun üzerine duran Arslan el frenini çekmeyi unuttu. Harekete devam eden otomobil, yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra yol kenarındaki kaldırıma çarparak durdu. Yanmaya başlayan otomobilden alevler yükselmeye başladı.

Araca önce trafik ekipleri ardından itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta büyük çapta hasar oluştu.

