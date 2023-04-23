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Türkiye, 23 Nisan'ı kutluyor... Meclis Başkanı ve Bakanlar Anıtkabir'i ziyaret etti

Meclis'te düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan TBMM Başkanı Şentop, beraberindeki heyet ile Anıtkabir'i ziyaret etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Şentop, Osmanlı'dan genç Türkiye'ye evrilen tarihte, TBMM'nin açılışının, millet iradesinin temsili anlamına gelen büyük değişimin başlangıcı olduğunu belirtti.

AA23 Nisan 2023 Pazar 09:04 - Güncelleme:
Türkiye, 23 Nisan'ı kutluyor... Meclis Başkanı ve Bakanlar Anıtkabir'i ziyaret etti
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Meclis'te düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin açılışının 103. yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yeni ve en önemli başlangıç noktalarından biri olan TBMM'nin açılış gününü çocuklara armağan eden kuruculara teşekkür eden Şentop, dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Aydınlık Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan çocuklara ithaf edilen 23 Nisan 1920 gününün, ülkenin büyük tarihinin en önemli kilometre taşlarından, değeri büyük dönüşüm günü olduğunu belirten Şentop, "Osmanlı'dan genç Türkiye'ye evrilen tarihimizde TBMM'nin açılışı, millet iradesinin temsili anlamına gelen büyük değişimin başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Orduları dağıtılan, toprakları işgal edilerek tahkir edilmek istenen milletimiz, esaret altında yaşamaktansa ölmeyi tercih etmiş; çoluk çocuk, kadın erkek, genç ihtiyar demeden bağımsızlığı için tek vücut olarak hareket etmiş ve kanını son damlasına kadar akıtarak Trakya ve Anadolu'yu, verdiği İstiklal Harbi ile kendisine ebedi vatan kılmıştır.

Büyük fedakarlıklar gösteren çelik yürekler sayesinde oluşturulan TBMM, dünyaya, devletimizin temel taşlarının 'milletimizin kayıtsız şartsız egemenliği' esasında temellendiğini ilan etmiştir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan ve Anadolu halkının kendi kendine teşkilatlandığını bizzat gözlemleyen Mustafa Kemal Paşa, halktan aldığı destek ve ilhamla milli mücadelenin her safhasını planlamış, ordudan önce meclis kurarak, zaferi, 'hukuk ve meşruiyet' temelleri üzerinde yeşertmiştir. Gazi Paşa hem meclisin ilk başkanı hem cephede yeni ordunun başkomutanı; ilk meclisin vatansever milletvekilleri de hem cephede asker hem mecliste görev ifa eden ebedi kahramanlarımızdır."

TBMM Başkanı Şentop, 103 yılı geride bırakan TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere mücadele arkadaşlarını ve Birinci Meclis vekillerini rahmet ve saygıyla yad ettiğini belirterek, "Bizlere emanet ettikleri Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselmeye devam edecektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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