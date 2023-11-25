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Meclis Başkanı Kurtulmuş: Kadına yönelik şiddet kırmızı çizgimizdir

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, güçlü bir toplumun şiddetle mücadele etmekle mümkün olabileceğini belirterek, 'Bilhassa kadına yönelik şiddet kırmızı çizgimizdir, asla kabul etmiyoruz.' ifadesini kullandı.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 12:47 - Güncelleme:
Meclis Başkanı Kurtulmuş: Kadına yönelik şiddet kırmızı çizgimizdir
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Kurtulmuş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Başkan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Şiddet, toplumu derinden yaralar ve önlenemezse parçalar. Güçlü bir toplumun inşası şiddetle mücadele etmekle mümkündür. Bilhassa kadına yönelik şiddet kırmızı çizgimizdir, asla kabul etmiyoruz. 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün şiddetsiz bir dünyaya vesile olmasını diliyorum."

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