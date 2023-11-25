Meclis Başkanı Kurtulmuş: Kadına yönelik şiddet kırmızı çizgimizdir

Kurtulmuş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.



Başkan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Şiddet, toplumu derinden yaralar ve önlenemezse parçalar. Güçlü bir toplumun inşası şiddetle mücadele etmekle mümkündür. Bilhassa kadına yönelik şiddet kırmızı çizgimizdir, asla kabul etmiyoruz. 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün şiddetsiz bir dünyaya vesile olmasını diliyorum."