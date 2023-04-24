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Meclis Başkanı Şentop Ukrayna Meclis Başkanı ile görüşecek

Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile görüşecek.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 13:22 - Güncelleme:
Meclis Başkanı Şentop Ukrayna Meclis Başkanı ile görüşecek
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Şentop ve beraberindeki heyeti Prag Vaclav Havel Havalimanı'nda, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve diğer protokol yetkilileri karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop, iki gün sürecek AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde düzenlenecek oturumlara katılacak ve burada konuşma yapacak.

Bugün Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile görüşecek olan Şentop'un yarın da Çekya Senato Başkanı Milos Vystrcil'in yanı sıra diğer meclis başkanlarıyla da ikili görüşme yapması bekleniyor.

Şentop'a ziyaretinde, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı eşlik ediyor.

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