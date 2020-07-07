İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,867
  • EURO
    7,7481
  • ALTIN
    392.098
  • BIST100
    118417
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meclis, ''Başkan''ını seçiyor! 5 aday yarışacak
Güncel

Meclis, ''Başkan''ını seçiyor! 5 aday yarışacak

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçmek için bugün saat 15.00'te toplanacak. AK Parti'nin ve MHP'nin adayı mevcut başkan Mustafa Şentop. CHP'nin adayı ise Ankara milletvekili Haluk Koç. HDP'nin adayı ise İstanbul milletvekili Erol Katırcıoğlu. İyi Parti'nin adayı Gaziantep milletvekili İmam Hüseyin Filizoğlu. Bir diğer aday ise Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş.

AA07 Temmuz 2020 Salı 12:16 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 12:28
ABONE OL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle yenilenecek Meclis Başkanlığı seçimi için bugüne kadar 6 isim adaylığını açıkladı.

TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden adaylık başvurusunda bulundu.

Başkanlık için adaylık başvurusu yapılan CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop yarışa katılacak diğer isimler oldu.

- MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.