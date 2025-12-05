Foça Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısına, CHP'li Meclis Üyesi Çiğdem Yenipazar'ın belediyenin gayrimenkul satışlarına ilişkin tepkisi damga vurdu.

Söz alan Yenipazar'ın, "CHP meclis üyesi olarak şu saatten sonra yapılacak en küçük satışa bile ret oyu vereceğimin bilinmesini istiyorum. Asla onaylamayacağım ve ret vereceğim. Herkes tarafından böyle bilinsin" sözleri dikkat çekti.

Yenipazar'ın çıkışının ardından yeniden söz almak istemesi, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı tarafından tepkiyle karşılandı. Başkan Fıçı, Yenipazar'ın talebine yüksek sesle, "Başka söz vermiyorum, izin vermiyorum. Benden izin aldınız mı siz? Meclis Başkanı benim" diyerek mikrofonunun kapatılmasını istedi.

Başkan Fıçı'nın sözlerine tepki gösteren Yenipazar ise, "Biz buraya demokrasi ile geldik, öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.