Meclis kürsüsünde bayılan Saadet Partili Bitmez yoğun bakıma kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşurken fenalaşarak bayıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaşarak yere düştü.

Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e müdahalede bulunmak istedi. İlk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı. Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN SAADET PARTİLİ BİTMEZ'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yayımladığı mesajında, "TBMM Genel Kurulunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

BİTMEZ YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sağlık Bakanı Koca, Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

SAADET PARTİLİ BİTMEZ'İN GENEL KURULDA FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILMASININ ARDINDAN GÖRÜŞMELERE ARA VERİLDİ



Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde partisi adına söz aldı.

Hasan Bitmez, konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve hükümetin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bitmez, 22 dakika süren konuşmasını tamamlayıp Genel Kurula yönelik "Hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadesini kullandıktan hemen sonra yere yığıldı. Bitmez, bu sırada kafasını, kürsünün arkasında bulunan mermer basamağa çarptı. Milletvekilleri, Bitmez'e müdahale etmek için kürsüye doğru koştu.

Doktor milletvekillerinden İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Bitmez'e kalp masajı uyguladı. Bu sırada diğer doktor milletvekilleri de Bitmez'in yanına geldi. Bitmez'e uygulanan kalp masajı yaklaşık 10 dakika sürdü.

Bitmez, daha sonra Genel Kurul Salonu'na getirilen sedye ile ambulansa taşındı. Bitmez'e sedye üzerinde kalp masajı yapılmaya devam edildi.

Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bitmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurulda bütçe görüşmelerine ara verdi.