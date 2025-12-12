Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı taciz iddiasıyla gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TBMM'de stajyer olarak çalışan mağdure D.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaatıyla Meclis'te stajyer olarak çalıştığı dönemlerde Meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin tutuklandığı hatırlatıldı.

TBMM Genel Sekreterliğinden gönderilen idari soruşturma evrakının incelenerek soruşturmanın derinleştirildiği bildirilen açıklamada, mağdure D.K'nin ifadesinde geçen ve idari soruşturma evrakında benzer olaylar mağduru olan üç mağdurenin daha beyanlarının alındığı belirtildi.

Mağdurelere cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen 4 şüphelinin de gözaltına alındığı duyuruldu.



