İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7005
  • EURO
    50,1782
  • ALTIN
    5971.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı taciz iddiasıyla gözaltına alındı
Güncel

Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı taciz iddiasıyla gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA12 Aralık 2025 Cuma 16:47 - Güncelleme:
Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı taciz iddiasıyla gözaltına alındı
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TBMM'de stajyer olarak çalışan mağdure D.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaatıyla Meclis'te stajyer olarak çalıştığı dönemlerde Meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin tutuklandığı hatırlatıldı.

TBMM Genel Sekreterliğinden gönderilen idari soruşturma evrakının incelenerek soruşturmanın derinleştirildiği bildirilen açıklamada, mağdure D.K'nin ifadesinde geçen ve idari soruşturma evrakında benzer olaylar mağduru olan üç mağdurenin daha beyanlarının alındığı belirtildi.

Mağdurelere cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen 4 şüphelinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

  • Meclis
  • taciz
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.