Meclis ne zaman açılıyor? sorusunun cevabı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemde ele alacağı konuları takip eden vatandaşlarca merak ediliyor. Meclis yeni yasama döneminde birçok yeni ekonomik ve sosyal kanunu ele alacak. Peki Meclis ne zaman açılıyor? İşte 2023 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış tarihi

MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönemin ilk yasama yılı sona erdi. Seçimin ardından Meclis'te yoğun çalışma dönemi tamamlandı.

Resmi Gazete'de yer verilen kararda, TBMM'nin 15.07.2023 Cumartesi gününden başlayıp 01.10.2023 Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.

Buna göre; Meclis 1 Ekim'de açılacak.