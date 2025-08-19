İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Meclis önünde araç yangını! Ankara Emniyeti'nden açıklama geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde bir şahıs aracını yaktı Araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Ankara Emniyeti'nden olayla ilgili açıklama geldi.

İHA19 Ağustos 2025 Salı 10:25 - Güncelleme:
Meclis önünde araç yangını! Ankara Emniyeti'nden açıklama geldi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde bir şahıs beyaz Toros'unu yaktı. Araç sahibinin gözaltına alındığı belirtilirken olayla ilgili Ankara Emniyeti'nden açıklama geldi.

Olay, TBMM'nin önünde meydana geldi. İddialara göre, aracıyla Mersin'den meclisin önüne gelen M.E.F. isimli şahıs, oraya getirdiği 33 FC 312 plakalı aracını yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil, olay yerinden kaldırıldı. M.E.F. isimli şahıs polis ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aracı yakan M.E.F. isimli şahsın, psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edildi.

ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

