19 Ağustos 2025 Salı
Güncel

Meclis önünde beyaz toros yangını! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Son derece hassas olmamız gerekir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı öncesinde beyaz toros marka bir araç yakıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin de artık tamamıyla Türkiye'nin tarihinde kalmasını dilediğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Böylesine sembolik konular üzerinden bir kısmı bilerek, bir kısmı bilmeyerek spekülasyonlar icat etmek isteyenler olur. Bu tür münferit olaylara karşı da son derece hassas olmamız gerekir' diye konuştu.

AA19 Ağustos 2025 Salı 17:25 - Güncelleme:
Meclis önünde beyaz toros yangını! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Son derece hassas olmamız gerekir
Kurtulmuş, komisyon toplantısında, TBMM önünde gerçekleştirilen araç yakma eylemine ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklama yaptığını aktaran Kurtulmuş, araç yakan kişinin, "Hurda Araç Teşviki ile ÖTV indirimi" çıkmadığı için bu eylemi yaptığının belirlendiğini söyledi.

"BU TÜR DAVRANIŞLARA KARŞI DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİR"

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ayrıca, daha evvel Mersin Adliyesi önünde başka bir aracı yıllar önce yakmış. Bu şahsın, psikolojik bir zorluğu olduğu anlaşılıyor. Nihayetinde devam eden bir tahkikat var. Bu tahkikatın devamında detaylı bir şekilde sürdürülmesi sonrasında bu işin ne olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Şunu söylemek isterim, barışı konuştuğumuz, Türkiye'de artık terörün tamamen geride kalmasını temenni ettiğimiz, o dönemlere ilişkin hatırladığımız beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin de artık tamamıyla Türkiye'nin tarihinde kalmasını dilediğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Böylesine sembolik konular üzerinden bir kısmı bilerek, bir kısmı bilmeyerek spekülasyonlar icat etmek isteyenler olur. Bu tür münferit olaylara karşı da son derece hassas olmamız ve Türkiye'nin bu konuya ilişkin yaklaşımlarındaki sıhhatli yaklaşımları engelleyecek bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir."

