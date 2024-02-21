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Meclis üyesi listesinde gösterilmeyen CHP'li isim oturma eylemi başlattı

CHP'de Bakırköy Belediye Meclis Üyeliği için yapılan ön seçimde 835 oy alarak sıralamada 4'üncü olmasına rağmen listede gösterilmediğini iddia eden Koray Göbel, Bakırköy'de oturma eylemi başlattı.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 11:58 - Güncelleme:
Meclis üyesi listesinde gösterilmeyen CHP'li isim oturma eylemi başlattı
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Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda üzerinde, "Hak, hukuk, adalet, demokrasi, saygı nöbeti" yazılı pankartla oturma eylemi başlatan Göbel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yanlışlık düzeltilene kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Bakırköy Belediye Meclis üyeliği için yapılan ön seçimde 835 oy olarak 4'üncü sıraya girdiğini belirten Göbel, "Ancak CHP Genel Merkezimizde çıkan tutanaklarda ismimin olmadığını üzülerek öğrendim. Bunun için yöneticilerimize ulaşmaya çalıştım ancak ulaşamadım. Bana oy veren Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri için ve hak, hukuk, adalet için mücadele veren insanların benim üzerimde bir sorumluluğu oluştu. Buna sessiz kalamazdım. Bunun için Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda sessiz oturma eylemi başlattım." diye konuştu.

Göbel, eylemi hak, hukuk ve adalet için yaptığını dile getirerek, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde doğup büyüyen bir ailenin evladıyım. Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından giden bir gencim. Bu göreve 34 yıllık Bakırköylü kimliğimle Bakırköy'ü en iyi bilenlerden birisi olarak talep oldum. Kendi irademle değil, bir yetkilinin talebiyle de olmadı. Örgüt bizi burada görmek istedi. Dolayısıyla yine aynı örgütün sahip çıkıp bu durumu düzelteceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

  • Bakırköy Özgürlük Meydanı
  • oturma eylemi

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