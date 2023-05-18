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Meclis yeni milletvekillerini bekliyor

Meclis, 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından mazbatalarını alan milletvekillerinin kayıt yaptırmasını bekliyor.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 15:37 - Güncelleme:
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
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TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığınca, 28'nci Dönem milletvekilleri için kayıt masaları oluşturuldu.

Mazbatasını aldıktan sonra kayıt için Meclise gelecek milletvekillerini Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı personeli giriş kapılarında çiçek ve çikolata ile karşılayacak.

Milletvekilleri, Türk bayrakları ve TBMM flamalarıyla süslenen Şeref Holü'ne geçerek kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

Mazbatasını teslim edecek olan milletvekilleri, daha sonra Genel Kuruldaki oylama ve yoklamalar için parmak izi verecek. Kayıt işlemi yaptıranlara milletvekili rozeti takdim edilecek.

Milletvekilleri, 28. Dönem TBMM Albümü için de fotoğraf çektirecek.

Bu arada ilk üç gün itibarıyla kayıt yaptıran milletvekili olmazken kayıt işlemleri yarın ve hafta sonu da sürecek.

- "ÇİÇEKLERLE KARŞILAYACAĞIZ"

Milletvekili kayıt işlemlerine ilişkin AA muhabirine bilgi veren TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman, TBMM Genel Sekreterliğince il seçim kurullarına 28'inci Dönem milletvekillerinden kayıt işlemi için hangi belgelerin istendiğini içeren yazı gönderildiğini, milletvekillerinin bu belgeleri doldurarak Meclise geleceğini belirtti.

Yurtman, kayıtlarını yaptıracak milletvekillerinin, bundan sonra özlük ve sosyal haklarına ilişkin her türlü işlemin Milletvekili Hizmetleri Başkanlığınca yapılacağını ifade etti.

Milletvekillerini çiçeklerle karşılayacaklarını anlatan Yurtman, "Bütün milletvekillerimiz çok önemli ancak en genç milletvekilimizi daha özel karşılayacağız." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, TBMM'nin en genç milletvekili seçilen 25 yaşındaki AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'e daha fazla çiçek sunulacağını söyleyen Yurtman, "Kendisi Şeref Holü'ne geldiğinde basına 'en genç milletvekili' diye tanıtacağız. İşin zor kısmı seçilip mazbatayı alabilmekte, aldıktan sonra diğer işlemler rutin olarak yürüyecek." diye konuştu.

Kayıt işlemlerinin ardından milletvekili odaları için kura çekileceğini dile getiren Yurtman, "Mevcut milletvekillerinden isteyenler kendi odasında duracak, isteyenler kuraya katılabilecek. Hazırlıklarımızı yaptık, heyecanla milletvekillerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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