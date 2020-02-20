İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0911
  • EURO
    6,5739
  • ALTIN
    313.542
  • BIST100
    119289
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili Elitaş: Asker Meclis'e gelip oğlumla tehdit etti
Güncel

AK Partili Elitaş: Asker Meclis'e gelip oğlumla tehdit etti

AK Partili Elitaş, 26 Haziran 2009 tarihinde Türkiye'de askerlerin sivil mahkemelerce yargılanmasına izin veren TCK'nın 250. maddesinin imzalanması sonrasında askerler Meclis'e gelerek askerdeki oğlumla tehdit etti açıklamasını yaptı.

20 Şubat 2020 Perşembe09:47 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 09:47

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş A Haber ekranlarından yayınlanan Memleket Meselesi programında önemli açıklamalarda bulundu.

Elitaş, 26 Haziran 2009 tarihinde Türkiye'de askerlerin TCK'nın 250. maddesine giren suçları işlemesi durumunda sivil savcılıklar tarafından kovuşturulmaları ve sivil mahkemelerce yargılanmaları ilkesini getiren değişikliğin onaylanmasından sonra TBMM'ye askerlerin geldiğini ve kendisinin askerde olan oğluyla tehdit edildiğini açıkladı.

'OĞLUMLA TEHDİT ETTİLER'

Elitaş ilk defa diyerek Meclis'e gelen askerlerin kanunu onaylayan bir başka milletvekiliyle konuşarak, "Sen bunu imzaladın imzalamaya ama Elitaş nasıl imzalar, onun oğlu asker değil mi?' sözleriyle kendisinin oğlu yoluyle tehdit edildiğini açıkladı. Elitaş, "Benim oğlumda er olarak görev yapıyor. Şubat 2009'da askerlik görevine başlamış demek ki bize böyle bir uyarıda bulunanlar sayın Baykal'a da bu uyarıda bulunmuş." dedi.

DENİZ BAYKAL DA TEHDİT EDİLMİŞ OLABİLİR

Elitaş, konuyu ilk olarak gündeme getiren Deniz Baykal'ın da askerler tarafından tehdit edilmiş olabileceğini söyledi. Kanunun kabul edildiği gecenin sabahında TBMM'ye dört üst rütbeli askerin geldiğini dile getiren Elitaş, "Diyorlar ki 'Genelkurmay teyakkuz halinde askere darbe yaptınız.' Daha sonra aynı cümleyi sayın Baykal kullanıyor. Ne darbesi diyoruz bu Avrupa Birliği ilerleme raporu doğrultusunda hazırlanmış bir şeydir ve ittifakla yaptık. Biz bunu kendi başımıza yapmadık, aniden de ortaya çıkan bir hadise değil." ifadelerini kullandı.

KANUN NE GETİRİYORDU?

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 3. maddesine eklenen fıkrada, "Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanununda veya diğer kanunlarda yer alan askerî mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirâk halinde işlemesi durumunda asker olmayan kişilerin soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları adlî yargı mahkemeleri tarafından" yapılacağı belirtildi. Bu değişiklikle sivillerin askerî suç işlemeleri durumunda bile askerî mahkemede yargılanmalarına son veriliyordu.

Gürcistanlılardan Türk dili ve kültürüne yoğun ilgi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir
Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir

Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi
Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor
Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik
İmar Kanunu'nda önemli değişiklik

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.