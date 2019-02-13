Meclis'e getirilen 'Truva Atı' yoğun ilgi gördü
Meclis’teki 'Troya Hazineleri-Asırlık Hasret' belgeselinin gösterimi için getirilen 'Truva Atı' heykeli yoğun ilgi gördü.
- AA
Meclis yerleşkesindeki "Truva Atı" heykeli, görenlerin dikkatini çekti. Meclis’i ziyaret eden vatandaşlar, TBMM Tören Salonu önündeki Çanakkale'nin sembollerinden "Truva Atı" heykeli önünde fotoğraf çektirdi.
Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla, bu akşam tören salonunda "Troya Hazineleri-Asırlık Hasret" belgeseli gösterimi yapılacak.
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