Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile HDP Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in de aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.