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Meclis'te kabul edildi! TSK'nın Somali'deki görev süresi uzatıldı

TBMM Genel Kurulu'nda Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgede vuku bulunan deniz haydutluğunun önlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

IHA4 Şubat 2025 Salı 20:19 - Güncelleme:
Meclis'te kabul edildi! TSK'nın Somali'deki görev süresi uzatıldı
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Tezkere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tezkerede, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgede vuku bulunan deniz haydutluğunun önlenmesi ve silahlı soygun eylemlerine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2008-2021 kararları ve TBMM 10/02/2009 tarihli ve 934 sayılı kararıyla bir yıl için verdiği ve son olarak 17/01/2024 tarihinde ve 1401 sayılı kararla bir yıl süreyle uzattığı izin çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk bayraklı ve Türk bağlantılı gemilerin emniyetinin sağlanması amacıyla iş birliğinin sürdürülmesinin amaçlandığı belirtildi.

  • deniz haydutluğu önlenmesi
  • Aden Körfezi Somali
  • TBMM Genel Kurulu kabulü

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