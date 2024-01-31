Meclis'te küstah hareket: Bozdağ'a Can Atalay kararı okunurken kitapçık fırlattılar

Gezi Parkı davası hükümlüsü, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATILDI



Kararın açıklandığı sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünde skandal bir hareket yapıldı.





CHP ve HDP/DEM'li milletvekilleri ise Can Atalay kararının okutulmaması için Meclis Başkanlık Divanı'nı sabote etmeye çalıştı. CHP, DEM ve TİP'li isimler oturdukları sıralara vurdu. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kararı okurken CHP, DEM ve TİP milletvekilleri kürsüye doğru yürüdü ve uzun süre itiraz ettiler. Bir milletvekilinin Başkanlık Divanı'na Anayasa kitapçığı attığı görüldü.

ADALET BAKANI TUNÇ: "MECLİS BAŞKANVEKİLİMİZE KİTAPÇIK ATILMASI, MİLLİ İRADEYE BÜYÜK BİR SAYGISIZLIKTIR"



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a karşı gerçekleştirilen hareketleri kınadı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı okunurken Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a karşı yapılan itiraz ve hareketleri kınadı. Bakan Tunç, TBMM'nin milletin iradesi olduğunu belirterek yaptığı paylaşımda, "Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasanın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136. Maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez. TBMM Başkanlık Kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür. Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM'nin çalışması engellenemez. TBMM Genel Kurulu'nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" ifadelerine yer verdi.