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Meclis'te MHP ile HDP arasında gerilim

TBMM Genel Kurulu'nda, MHP ve HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Genel Kurul'a ara verildi.

DHA08 Nisan 2020 Çarşamba 15:43 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 16:05
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili CHP'li Levent Gök başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza infaz yasası düzenlemesini eleştiren HDP milletvekillerine, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bugün PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği, 5 sevilin şehit olduğu saldırı üzerinden yanıt verdi. 

Enginyurt, "5 Kürt vatandaşı, Diyarbakır'da bir pusuda hayatlarını kaybetti. Hiç kimse PKK'lı hainlerin affını bu Meclis'ten beklemesin. Terör sevicileri lanetliyorum" dedi. 

HDP'liler oturdukları yerden, "Sayın Başkan; bize terörist diyor" diyerek, Enginyurt'a tepki gösterdi.

Enginyurt ile MHP'liler arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekillerinin de dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

 HDP'lilerin üzerine yürümek isteyen Enginyurt'u, diğer milletvekilleri engelledi. 

MHP'liler ile HDP'liler arasındaki tartışma ve gerginlik uzayınca genel kurula ara verildi.

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