Meclis'te sürpriz görüşme... Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü
Meclis'te sürpriz görüşme... Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüştü. İki lider kısa süre sohbet etti.
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