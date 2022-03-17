İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2022 Perşembe / 14 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6933
  • EURO
    16,2571
  • ALTIN
    916.136
  • BIST100
    2119.69
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meclis'te ''TBMM Kupası Satranç Turnuvası'' başladı
Güncel

Meclis'te ''TBMM Kupası Satranç Turnuvası'' başladı

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yapılan 'TBMM Kupası Satranç Turnuvası', TBMM Tören Salonunda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

AA17 Mart 2022 Perşembe 11:55 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 11:55
ABONE OL

TBMM Tören Salonunda 17-21 Mart'ta yapılacak turnuvaya, Türkiye'nin en iyi 12 satranç ustası katılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan turnuvanın açılışına TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay katıldı.

Açılışta konuşan Kumbuzoğlu, turnuvada 12 sporcunun yarışacağını belirterek, sporcuların ulusal ve uluslararası derecelerinin olduğunu söyledi. Sporculara başarılar dileyen Kumbuzoğlu, bu yıl TBMM'de 23 Nisan etkinliklerinin çok görkemli olacağını da ifade etti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise bugün Türk satrancı açısından da tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Uzun yıllardır hayal ettiğimiz, bu çatı altında bir kupa turnuvamız vardı ve bugün ne mutlu bizlere ki TBMM Satranç Kupası'nın açılışını yapıyoruz. Çok kıymetli 12 sporcumuz beş gün boyunca yarışacaklar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından turnuvanın ilk oturumu başladı.

  • TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği
  • Türkiye Satranç Federasyonu
  • Meclis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.