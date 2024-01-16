Meclis'te terörle mücadele oturumu... Bakan Fidan: KYB tutumunu değiştirmezse daha net tavır alırız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Genel Kurulu'nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumu düzenlendi.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 27 Aralık 2023'te kabul edilmesinin ardından toplanmama kararı alan TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına yeniden başladı.

Gündeminin ilk sırasına Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terörle mücadeleye ilişkin hükümet bilgilendirmesini alan Genel Kurulu yöneten Kurtulmuş, açılışta yaptığı konuşmada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen vatan evlatlarını saygı ve tazimle andıklarını belirterek, şehitlerin ailelerine ve millete başsağlığı dileklerini iletti.

Genel Kuruldaki bu birleşimin esas amacının TBMM olarak teröre, terör çetelerine ve terörün arkasındaki destekçilere karşı verilen haklı mücadeledeki kararlılığı göstermek olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin bildiği gibi özellikle son yıllarda terör örgütleri dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim bölgemizde de emperyalist devletlerin vekalet savaşlarının bir aracı, bir maşası olarak kullanılmaktadır. Haddizatında vekalet savaşları adını verdikleri bu süslü terim esasında acımasız bir neo-emperyal saldırıdır. Bu saldırılara karşı millet olarak birliğimizi, bütünlüğümüzü; devlet olarak da bekamızı sağlayabilmek için teröre karşı amasız, fakatsız, tavizsiz bir mücadeleyi sürdürmek boynumuzun borcudur. Bu emperyalist devletlerin politikalarını boşa çıkaracak olan en önemli değerimiz ise milli iradenin tecelligahı olan TBMM'nin bu konuda net, açık bir kararlılık içerisinde durmasıdır."

- "TERÖRE KARŞI TOPYEKUN MÜCADELE EDİLMESİNİN ZARURİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil, bunun çok ötesinde terör bu topraklardan ve bu bölgeden sökülüp atılıncaya kadar, arkasındaki destekler yok edilinceye kadar teröre karşı kararlı mücadelenin ciddi bir şekil devam edeceğini vurguladı.

Terör örgütlerine kimlerin siyasi, lojistik, askeri ve istihbari destekler verdiğinin herkes tarafından gayet iyi bilindiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bu desteklerin arkasındaki esas niyetin de üç temel noktada toplandığını gayet iyi biliyoruz. Bunlardan birisi; bölgeyi istikrarsızlaştırmak, bir diğeri ülkeleri bölüp parçalayarak yeni birtakım devletler ortaya çıkarmak ve daha da önemlisi, bu bölgede yaşayan halkları birbirlerine karşı düşmanlaştırmaktır." diye konuştu.

Teröre karşı mücadelede, her alanda güçlü şekilde destek olmak, bu mücadeleyi sürdürmek gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Başta komşu ülkelerimiz olmak üzere bütün ülkeleri Türkiye'nin teröre karşı bu haklı mücadelesinde destek olmaya çağırıyoruz ve bu destekle birlikte de teröre karşı topyekun mücadele edilmesinin zaruri olduğuna inanıyoruz. Teröristlerin bütün bu faaliyetlerinin arkasındaki esas amaçlarından bir diğeri ise birliğimizi, kardeşliğimizi bozmak ve bunun önünü engeller çıkarmaktır. Ülkemizde ve bölgemizde gücümüzü, birlik ve kardeşliğimizin yanı sıra özgürlükçü, demokratik siyasetimize de borçlu olduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle terörün bir başka hedefi olan demokrasinin ortadan kaldırılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Hak ve özgürlüklerimizi, toplumsal huzurumuzu kimsenin bozmasına fırsat vermeyeceğiz. Acımızı yaşamakla beraber terörün asla hedefine ulaşamayacağını, hayatımızın akışını bozmasına izin vermeyeceğimizi, katiyetle ifade etmek istiyorum. Türkiye, sorunlarını çözmeye muktedir bir devlettir; hiç şüphesiz bu terör belasını da bütün unsurlarıyla tasfiye edecek, yok edecek, tarihin çöplüğüne atacaktır."

- TERÖR DESTEKÇİLERİNE HATIRLATMA

Kurtulmuş, terörün destekçilerine de hatırlatma yapmak istediğini kaydederek, şunları söyledi:

"Teröre verilen destek, karanlığa sıkılmış bir kurşun gibidir. O desteği verenler, bir gün o kurşunun kendilerini de bulacağını, kendilerine de zarar vereceğini hatırlamalıdırlar, unutmamalıdırlar. Bugün terör örgütlerine verilen desteklerin, dönüp o desteği verenleri vuracağı gerçeğini bütün herkesin anlaması, akıllarından çıkarmamaları gerektiğini hatırlatıyorum. Ayrıca bir önemli hususun da terörü besleyen propaganda gücünü dikkate almaksızın, terörle mücadelenin sonuca ulaşmayacağını da ifade etmek isterim. Teröre imkan vermemek, aynı zamanda terörün propaganda gücünü elinden almakla mümkündür. Terörün, siyaseti ekseninden çıkarmasını engel olmalıyız. Teröristlere karşı verilen kararlı mücadelemizin ancak meşru siyaset zemininde sürdürülebileceğini ve tamamlanabileceğini bir kere daha TBMM'de ifade etmek isterim.

Terörün önündeki en büyük engel, demokratik meşruiyetimizin kaynağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir, bizatihi siyasetin kendisidir ve burada yer alan milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ruhudur. Demokrasi ve özgürlüklerimizi korumak, siyasetin kapsayıcılığıyla, siyasete sahip çıkmakla mümkündür. Dolayısıyla siyasetin imkanlarını, araçlarını, yöntemlerini çoğaltacağız, güçlendireceğiz ama siyasetin imkanlarının da asla suistimal edilmesine müsaade etmeyeceğiz."

Kurtulmuş, "Bugün Meclisimizi ve milletimizi bilgilendirmek için buraya teşrif eden sayın bakanlarımıza ve burada Mecliste müzakereler sonunda oluşacak ortak tutum ve davranışa katkıda bulunacak olan milletvekillerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak teşekkürlerimi ifade ediyorum. Gruplara da şimdiden verecekleri destekler dolayısıyla şükranlarımı ifade ediyorum." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Genel Kurula davet etti.

Genel Kurulda daha sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bilgilendirmesine geçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Genel Kuruldaki yerlerinden birleşimi takip etti. Bu arada, CHP Genel Başkanı Özel, Genel Kurulda MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Meclis'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri MSB mensupları adına saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında milletimizin güvenliği için şehadete ulaşan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadelede örgütlere ağır darbeler indirdik. Hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. En büyük pay şehitlerimize ve gazilerimize aittir. Silahlı kuvvetlerimiz tehditleri sınırlarımıza dayanmadan bertaraf etmek için cansiperane mücadele vermekte. Spekülasyonlar oluşturulmakta. Kahraman Mehmetçiğin mücadelesine zarar verme amaçlı olduğu görülmektedir. Stratejik ön görüden yoksun, bilinçsiz söylemlere de şahit oluyoruz. Yakın geçmişte yaşananları unutmuşa benziyorlar. Böyle hassas konuda birlik içinde olmak yerine acıların siyasi malzeme yapılması kabul edilemez. 2015 itibaren yurt içinde birçok bölgede PKK, YPG, DEAŞ saldırılarında artış yaşandı.

Çok sayıda kahramanımızı şehit verdik. Mayın ve el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda güvenlik gücümüz şehit oldu. Süreci farklı değerlendirenler var. Suriye'de bedel ödediğimiz söyleniyor ancak oradaki tedbirleri almadan önce ödemiştir. Harekatlarımız hem bizim hem bölge halkının menfaatlerine uygun şekilde devam ediyor. Terörü kaynağında yok etme stratejisi uyguladık. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımızın icrasına da başlanmıştır. 2019 yılında başlatılan pençe harekatları ve eylemlerin kısıtlanmasında önemli başarı sağlanmıştır. Üs bölgeleri sayesinde yaklaşık 300 kmlik 30 km derinlikte güvenli hat oluşturduk. Pençe Kilit operasyonu ile kilit kapatılmış, emniyetimiz tesis edilmiştir. Aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kadro etkisiz hale getirildi. Pençe harekatlarımız sonrası ağır tahribata uğrayan PKK harekat alanlarımızı öncelikli hale getirdi. Sivil yerleşim yerlerini de örtü olarak kullanmaktalar.

Irak'taki varlığımız sayesinde ülkemizin tamamında güvenlik ve huzur ortamı tesis edildi. Teröristler temizlendikçe yatırımlar büyük bir ivme kazanmıştır. Sık sık bölgeye gidiyorum. Sizlerin de huzur ortamını görmeniz için bu şehirlerimizi görmenizi tavsiye ediyorum. Gabar'da petrol çıkıyorsa, Hakkari yaylaları turist ağırlıyorsa bunlar terörü kaynağında yok etme stratejisi sayesindedir. Kahraman Mehmetçik zorlu arazi ve iklim koşullarında canını dişine takarak görev yapıyor. Şehit ve gazilerimizin olduğu da oluyor. Teröristler artık son çırpınışlarını yapıyor. Hain teröristler tarafından üs bölgelerimize yapılan saldırılar görüş mesafesi olmayan ortamlarda kalleşçe sergilendi. Üs bölgelerimize yaklaşan teröristlerin çoğu etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımız üs bölgelerinde her türlü donanıma sahip şekilde görevini yürütüyor. İhtiyaç duyduğu her türlü mühimmat ve ikmal kesintisiz karşılanmakta. Topla 80 doktorumuz üs bölgelerinde görev yapmakta. Güvenlik tedbirlerini sürekli olarak arttırıyoruz. Tesisler aşama aşama geliştirilmektedir."

Irak'ın kuzeyinden gelen haberlerle acımız büyük ancak intikam için kudretimiz daha büyük. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Üs bölgelerimize yönelik saldırı girişimleri oldu. Bu saldırılara mukabil 1089 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak ve Suriye'de kapsamlı hava harekatları başlatılmıştır. 114 hedef imha edilmiştir. Irak'ın kuzeyindeki saldırılar, kesintisiz mücadelenin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Teröristler mağaralarında güvende olduklarını zannederken Mehmetçik tarafından inlerine gömülmüştür. Iraklı yetkililer ile iş birliğinde kararlıyız ancak beklentimiz karşılanmadığında terör faaliyetlerine karşı her türlü tedbiri alacağız. MSB ve TSK olarak bundan sonra da cumhurbaşkanımız liderliğinde her türlü tehdidi bertaraf etmeye, gece gündüz çalışmaya, daha güçlü Türkiye için gayret göstermek için çaba göstereceğiz."

Bakan Fidan'ın konuşmasından konu başlıkları;

"Sayın vekiller, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere tüm milletimizin başı sağ olsun. Meşru müdafa hakkımız çevresinde son terör odağı etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir. Barış ve güvenlik dış politikamızın önceliğidir. Bu bölge ülkelerinin barış ve huzuru için olmazsa olmazdır. Soğuk savaş döneminde birbiri ile savaşamayan kamplar vekil unsurlar ile savaşa girmiştir. Aynı senaryoların Türkiye'de de uygulanmaya çalışıldı. Hükümetlerimiz terörle mücadelede ezber bozarak esaret gömleğini yırtıp atmıştır. Özgürlük güvenlik dengesinde altın oran yakalanmıştır. Örgüt silahlı varlığını kaybetmiştir. Ülkemizin her bölgesi emniyet içinde yaşanılır hale gelmiştir. daha çok Suriye ve Irak'ın tehdidi haline gelmiştir. Ülkemizi hedef alan örgütler birbirleri ile etkileşim halindedir. Yeri geldiğinde iş birliği de yapıyorlar.

Tehdidi kaynağında bertaraf ediyoruz. Tüm altyapısını teker teker yok ediyoruz. Yönetici kadrosunu da elimine ediyoruz. Irak ve Suriye sahasındaki operasyonlarımız BM 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkımızdan doğuyor. Terörle mücadele diplomasimizi kararlılıkla yürütüyoruz. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede siyasi ayağı olduğunu bilerek şekillendiriyoruz. Örgüt Suriye ve Irak'ta güçsüzlükten istifade ederek zemin kazandı. DEAŞ ile mücadele kisvesi altında Kerkük'e davet edilen PKK'nın Sincar'a yerleşmesi önemli gelişmelerden olmuştur. Anılan örgütler arasında ihtilaflı bölgelerde çatışma görülmemesi bu durumun kanıtıdır. Sünni ve Şii ayrışması PKK tarafından istismar edilen konudur."