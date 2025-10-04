CHP'nin 1 Ekim'deki yeni yasama yılı açılışını boykot etmesi ve aynı günün akşamı Meclis'teki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resepsiyonda verilen fotoğraf, CHP'yi karıştırdı.

CHP'nin TBMM'nin açılışına katılmayarak yaptığı boykotu hiçbir partinin önemsememesi, ardından resepsiyonda Cumhur İttifakı ile diğer parti liderlerinin ve siyasilerin verdiği birlik görüntüsü, parti içindeki muhalif grupları da harekete geçirdi. Yönetimin açılış oturumuna ve resepsiyona katılmama kararı sorgulanırken, "Kendi kendimizi oyun dışına ittik" eleştirisi dikkat çekti.

1 Ekim'deki yeni yasama yılı açılışı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da CHP'de krize yol açtı. Erdoğan'ın liderlerle verdiği karede CHP'nin de bulunması gerektiği belirtilirken, "CHP'siz bir Türkiye görüntüsüne neden olduk" yorumu öne çıktı. Geçen yılki açılışta ise CHP'li vekillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayağa kalkması parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

MERKEZDEN UZAKLAŞTIK

Genel Merkez'in aldığı karar doğrultusunda açılışa ve resepsiyona katılmayan CHP'de, milletvekilleri bu tutum karşısında ikiye bölündü. Meclis'te CHP dışındaki tüm partilerin aynı karede yer aldığı görüntülere dikkat çekildi. CHP'li bazı vekillerin, "Oturuma katılıp ayağa kalkmayabilirdik"' dediği öğrenildi. CHP içinde geçen yıl Özgür Özel'in TBMM açılışında Cumhurbaşkanını karşılamak için ayağa kalkmasının daha büyük bir hata olduğunu iddia eden isimler de mevcut. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kamuoyuna yansıyan kareler için CHP içinde yapılan değerlendirmelerde ise, "Bu karar CHP'yi siyasetin merkezinden uzaklaştırdı. Kendimizi oyun dışına ittik. CHP'siz bir Türkiye görüntüsüne neden olduk" denildi.

ABANT KAMPI'NDA GÜNDEME GELECEK

Resepsiyon boykotunun parti içinde yeni bir ayrışmaya yol açtığı gözlenirken, bazı milletvekilleri kararın gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Konunun, hafta sonu yapılacak Abant Kampı'nda gündeme gelmesi bekleniyor. 1 Ekim'deki açılış ve resepsiyona CHP ile TİP dışında tüm partiler katılmıştı.

