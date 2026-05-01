  • Meclis'ten 1 Mayıs mesajı! ''Emek en sağlam güvencemizdir''
Meclis'ten 1 Mayıs mesajı! ''Emek en sağlam güvencemizdir''

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; emeğin Türkiye'nin kalkınma yolculuğundaki en sağlam güvencesi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, tüm emekçilerin gününü kutlayarak toplumsal dayanışma ve müreffeh bir gelecek temennisinde bulundu. İletişim Başkanı Duran ise mesajında 'Alın teriyle yükselen her değer, ülkemizin yarınlarını inşa eden güçlü bir temeldir.' ifadelerini kullandı.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 10:12 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Emek, ülkemizin kalkınma yolculuğunun hem başlangıcı hem de en sağlam güvencesidir. Bilgisiyle, birikimi ve alın teriyle aziz milletimize hizmet eden, ülkemizin refahına ve geleceğine katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü saygıyla kutluyorum. Emeğin değerini bir kez daha idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, toplumsal dayanışmamızın güçlenmesini ve birlik içinde daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte yürümemizi temenni ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ALIN TERİ ÜLKEMİZİN YARINLARINI İNŞA EDEN GÜÇLÜ BİR TEMELDİR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Mesajında emeğin kutsallığına vurgu yapan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canıgönülden kutluyorum. Alın teriyle yükselen her değer, ülkemizin yarınlarını inşa eden güçlü bir temeldir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, emeği yücelten bir anlayışla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz."

Duran'ın mesajı, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde istihdam ve üretimde emeğin merkezi rolüne işaret eden bir vurguyla tamamlandı.

