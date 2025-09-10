İSTANBUL 29°C / 20°C
  Medeni Kanun'da 300 gün tartışması AYM'de sonuçlandı: İptal istemi reddedildi
Medeni Kanun'da 300 gün tartışması AYM'de sonuçlandı: İptal istemi reddedildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesinde yer alan 'eski eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerine 300 gün evlenemez şartının mahkemece kaldırılacağı' hükmüne ilişkin düzenlemenin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

10 Eylül 2025 Çarşamba 15:01
İstanbul 8. Aile Mahkemesi, baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun "kadın için bekleme süresi" başlıklı 132. maddesinde yer alan, "Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır" hükmünün iptali için AYM'ye başvurdu.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu, bugünkü Genel Kurul toplantısında "eski eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri"ni düzenleyen son fıkra yönünden yaptı.

AYM, "Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır" hükmünü içeren 132. maddesinin son fıkrasının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Kararın gerekçesi, daha sonra yazılacak.

