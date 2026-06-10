İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2026 Çarşamba / 25 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,14
  • EURO
    53,3961
  • ALTIN
    6201.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Medya AŞ Genel Müdürü Türker'in iddialarına emniyetten cevap: Aykırı herhangi bir uygulama söz konusu değil
Güncel

Medya AŞ Genel Müdürü Türker'in iddialarına emniyetten cevap: Aykırı herhangi bir uygulama söz konusu değil

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin davada tutuklu yargılanan İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulamanın söz konusu olmadığını bildirdi.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 16:56 - Güncelleme:
Medya AŞ Genel Müdürü Türker'in iddialarına emniyetten cevap: Aykırı herhangi bir uygulama söz konusu değil
ABONE OL

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan asılsız iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu paylaşımlarda, tutuklu sanık İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunduğu süre içerisinde maruz kaldığını iddia ettiği uygulamalara ilişkin beyanlarına yer verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen tüm yakalama, gözaltı, üst arama ve adli işlem süreçleri, Anayasa, ilgili mevzuat hükümleri, insan hakları ilkeleri ve yargısal denetime açık usuller çerçevesinde yürütülmektedir. Gözaltına alınan şahısların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte, tüm işlemler hukuki mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir. Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

ÖNERİLEN VİDEO

Yürekleri ağza getiren kaza! Motosikletin üstünden böyle fırladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.