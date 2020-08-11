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Medyum dolandırıcılığı: Gurbetçi kadının 35 bin Euro parasını aldı

Kayseri'de, sosyal medyadan tanıştığı gurbetçi kadına kendisini medyum olarak tanıtıp, 35 bin Euro parasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Barış T. tutuklandı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda muska, makbuz, kaşe ve kartvizit ele geçirildi.

DHA11 Ağustos 2020 Salı 14:33 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 14:33
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Almanya'da yaşayan gurbetçi F.D., bir süre önce sosyal medyadan kendisini medyum olarak tanıtan Barış T. ile tanıştı. F.D., iletişime geçtiği Barış T'nin kendisinde büyü olduğunu ve bu büyüyü çözebileceğini söylemesi üzerine banka hesabına 35 bin Euro yatırdı. F.D. bir süre sonra durumdan şüphelenerek Barış T.'den şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu, Kocasinan ilçesinde ofisi açtığı belirlenen Barış T. gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda muska, makbuz, kaşe ve kartvizit ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Barış T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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