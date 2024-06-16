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Mega kentte yollar boş kaldı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların şehirden ayrılması sonucu yolar boş kaldı, mega kente sessizlik hakim oldu.

IHA16 Haziran 2024 Pazar 11:37 - Güncelleme:
Mega kentte yollar boş kaldı
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Kurban Bayramı'nın 1. gününde 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların İstanbul'u terk etmesiyle yollar boş kaldı. E-5 kara yolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Bayram tatilinin 9 gün olması yönünde alınan karar sonrası tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'u terk etti. Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde yollar boş kaldı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 10 olarak ölçümlendi. Anadolu Yakası Maltepe-Kadıköy E-5 kara yolu üzerinde boş kalan yollar havadan görüntülendi.

  • Kurban Bayramı tatili
  • İstanbul dışı seyahat
  • Yollar boşladı

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