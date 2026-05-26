İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9065
  • EURO
    53,4259
  • ALTIN
    6687.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Megakent boş kaldı! Bayram sessizliği haritayı yemyeşil yaptı
Güncel

Megakent boş kaldı! Bayram sessizliği haritayı yemyeşil yaptı

Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde İstanbulluların memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmesiyle megakent tamamen boşaldı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 8'e kadar geriledi. Normal günlerde kilitlenen D-100, TEM, Kuzey Marmara Otoyolu ve boğaz köprüleri arife gününde en sakin sabahlarından birini yaşadı.

AA26 Mayıs 2026 Salı 10:25 - Güncelleme:
Megakent boş kaldı! Bayram sessizliği haritayı yemyeşil yaptı
ABONE OL

Bayram tatili nedeniyle birçok İstanbullunun şehir dışına çıkması, arife günü kent genelinde ulaşımın normal günlere göre daha akıcı seyretmesini sağladı.

İş günleri ve hafta sonu tatillerinde trafik yoğunluğu görülen D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbulluların bayram için tatil bölgeleri ve memleketlerine gitmeleri nedeniyle boş kaldı.

Ana arterler ve bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğu ile toplu ulaşım araçlarında yolcu yoğunluğu yaşanmadı.

CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 8 olarak kaydedilirken, Anadolu yakasında yüzde 2, Avrupa yakasında yüzde 9 olarak ölçüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Marşa bastı, neye uğradığını şaşırdı! Panik anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.