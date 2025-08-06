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Megakent İstanbul'un barajları alarm veriyor! İşte son durum

İstanbul'un en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda su seviyesi hızlı bir düşüş eğilimine girdi.

IHA6 Ağustos 2025 Çarşamba 15:05 - Güncelleme:
Megakent İstanbul'un barajları alarm veriyor! İşte son durum
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajın doluluk oranı 2025 yılı başında yüzde 80 seviyesindeyken, aradan geçen 6 aylık süreçte yaşanan kuraklık ve artan tüketim nedeniyle Ağustos ayı itibarıyla yüzde 50'ye kadar geriledi. Kentin genel baraj doluluk ortalamaları da benzer şekilde düşüş gösterdi. 2025 yılının başlarında yüzde 80 bandında olan İstanbul'daki toplam su rezervleri, Ağustos 2025 itibarıyla yüzde 50 seviyelerine kadar indi. Böylece megakentin su kaynakları bir yıldan kısa sürede yarıya yakın azalmış oldu.

Özellikle Anadolu Yakası'nın su ihtiyacını karşılayan Ömerli Barajı'ndaki bu gerilemenin dikkat çekici boyutlara ulaştığı belirtildi.

  • Ömerli Barajı
  • Su Seviyesi
  • İstanbul Su Kaynakları

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