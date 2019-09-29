Megakentte deprem seferberliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelere bildirilen ve yapılan ön incelemeler üzerine mühürlenen, ikinci inceleme ardından mühürleri kaldırılan binaların durumunu tespit etmek amacıyla çalışma yapılmasını kararlaştırıldı. Bakanlık, İstanbul’daki yoğun başvuruların en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla 34 ildeki uzmanları megakente kaydırarak, ayrı ekipler oluşturdu. Ekipler tüm ilçelere dağılarak belediyelerin belirlediği binaları ayrı ayrı tespit yapıp, ev sahipleri ve kiracılarla görüşürken, gözleme dayalı ikinci testleri yaptı.

1999 ÖNCESİ YAPILAR

Avcılar’da belediyenin mühürlediği 4 ayrı bina Bakanlığın görevlendirdiği uzmanlar tarafından incelendi. Yapılan açıklamalarda 7’si hastane, 49’u okul, 9’u idari bina olmak üzere 65 hasarsız, 1’i hastane, 4’ü okul, 4’ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi. Bu okullardan ikisinin Silivri’de bulunduğu, Avcılar’da hasarlı okul veya resmi kurum bulunmadığı kaydedildi. Uzmanların yaptığı gözlemlerde mühürlenen veya riskli olduğu için girilmemesi istenen binaların genellikle 1999 depreminden önce yapıldığı, bodrum katlarındaki kolon ve kirişlerin demirlerinde korozyon ve beton kalitesinin çok düşük olduğu görüldü. Bu binaların performans testlerinden geçirilmesi gerektiği kiracı veya konut sahiplerine bildirildi.

SARSINTIYLA UYANDILAR

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 10.50’de Akdeniz’de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Muğla’nın Marmaris ilçesine 143.73 kilometre mesafede yaşanan depremin, yerin 108.80 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, depremin ardından kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını ve mahalle muhtarlarıyla görüşüldüğünü aktararak, “İlçemizde deprem nedeniyle can ve mal kaybı yok. En uzaktaki mahallelere kadar araştırıldı olumsuz bir durum söz konusu değil. Herhangi bir hasar da bildirilmedi” diye konuştu. Öte yandan Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında sabah 09.08 ve 09.10 sularında 3.6 ve 2.9 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.

Çocuğunuzu korku dünyasına hapsetmeyin

İstanbul’da yaşanan deprem sonrası ailelerle birlikte çocuklarda da kaygı durumu ortaya çıktı. Depremi ilk kez yaşayan çocukların bazıları okula gitmekten korkarken bazıları ise ailesinin yanından ayrılmadı. Çocuk Psikoloğu Arzu Yazar, deprem sonrası çocuklarda görülen kaygı durumu hakkında ebeveynleri uyardı. Yazar, “Çocukları günlük hayatı yaşamaya teşvik etmemiz gerekiyor. Çocuğun bir deprem anında ne yapmak gerektiğini bilmesi gerekiyor. Aile, çok basit bir dille çocuğa depremi anlatmalı. Çok duygu yüklememek önemli. ‘Korkunç, felaket, her şey yıkılacak’ demek bizim zihnimizdeki korkular. Çocuk bu korkuları bilmiyor. Çocuklar yetişkinler gibi hemen adapte olamayabilir, korku dünyasının içinde sıkışabilirler. O nedenle onlara bir kaos sunmadan net bir şekilde anlatırsak daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.