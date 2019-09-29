24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Megakentte deprem seferberliği

İstanbul’da yaşanan 5.8’lik depremin ardından yerel yönetimlerin hasarlı olarak değerlendirdiği binaların durumunun kısa sürede tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçi. Kente 34 ayrı ilden uzman gönderildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelere bildirilen ve yapılan ön incelemeler üzerine mühürlenen, ikinci inceleme ardından mühürleri kaldırılan binaların durumunu tespit etmek amacıyla çalışma yapılmasını kararlaştırıldı. Bakanlık, İstanbul’daki yoğun başvuruların en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla 34 ildeki uzmanları megakente kaydırarak, ayrı ekipler oluşturdu. Ekipler tüm ilçelere dağılarak belediyelerin belirlediği binaları ayrı ayrı tespit yapıp, ev sahipleri ve kiracılarla görüşürken, gözleme dayalı ikinci testleri yaptı. 

1999 ÖNCESİ YAPILAR 

Avcılar’da belediyenin mühürlediği 4 ayrı bina Bakanlığın görevlendirdiği uzmanlar tarafından incelendi. Yapılan açıklamalarda 7’si hastane, 49’u okul, 9’u idari bina olmak üzere 65 hasarsız, 1’i hastane, 4’ü okul, 4’ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi. Bu okullardan ikisinin Silivri’de bulunduğu, Avcılar’da hasarlı okul veya resmi kurum bulunmadığı kaydedildi. Uzmanların yaptığı gözlemlerde mühürlenen veya riskli olduğu için girilmemesi istenen binaların genellikle 1999 depreminden önce yapıldığı, bodrum katlarındaki kolon ve kirişlerin demirlerinde korozyon ve beton kalitesinin çok düşük olduğu görüldü. Bu binaların performans testlerinden geçirilmesi gerektiği kiracı veya konut sahiplerine bildirildi.

SARSINTIYLA UYANDILAR

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 10.50’de Akdeniz’de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Muğla’nın Marmaris ilçesine 143.73 kilometre mesafede yaşanan depremin, yerin 108.80 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, depremin ardından kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını ve mahalle muhtarlarıyla görüşüldüğünü aktararak,  “İlçemizde deprem nedeniyle can ve mal kaybı yok. En uzaktaki mahallelere kadar araştırıldı olumsuz bir durum söz konusu değil. Herhangi bir hasar da bildirilmedi” diye konuştu. Öte yandan Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında sabah 09.08 ve 09.10 sularında 3.6 ve 2.9 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.

Çocuğunuzu korku dünyasına hapsetmeyin

İstanbul’da yaşanan deprem sonrası ailelerle birlikte çocuklarda da kaygı durumu ortaya çıktı. Depremi ilk kez yaşayan çocukların bazıları okula gitmekten korkarken bazıları ise ailesinin yanından ayrılmadı. Çocuk Psikoloğu Arzu Yazar, deprem sonrası çocuklarda görülen kaygı durumu hakkında ebeveynleri uyardı. Yazar, “Çocukları günlük hayatı yaşamaya teşvik etmemiz gerekiyor. Çocuğun bir deprem anında ne yapmak gerektiğini bilmesi gerekiyor. Aile, çok basit bir dille çocuğa depremi anlatmalı. Çok duygu yüklememek önemli. ‘Korkunç, felaket, her şey yıkılacak’ demek bizim zihnimizdeki korkular. Çocuk bu korkuları bilmiyor. Çocuklar yetişkinler gibi hemen adapte olamayabilir, korku dünyasının içinde sıkışabilirler. O nedenle onlara bir kaos sunmadan net bir şekilde anlatırsak daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Artvin´de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

45 milyondan fazla çocuk istismarı görüntüsü tespit edildi

45 milyondan fazla çocuk istismarı görüntüsü tespit edildi

Slovakya'da savaş uçağı düştü

Slovakya'da savaş uçağı düştü

"Onlar PKK'nın siyasi uzantısıdır"

'Onlar PKK'nın siyasi uzantısıdır'

Cami bahçesindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Cami bahçesindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Trabzonspor, Beşiktaş'a şans tanımadı

Trabzonspor, Beşiktaş'a şans tanımadı

'Modi'nin maskesini düşürmeye devam edeceğiz'

'Modi'nin maskesini düşürmeye devam edeceğiz'

Siirt'in Pervari kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

ABD Dışişleri Hillary'ye karşı harekete geçti

ABD Dışişleri Hillary'ye karşı harekete geçti
 

POPÜLER HABERLER

AFAD deprem öncesi-sonrası için uyardı

AFAD deprem öncesi-sonrası için uyardı

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

'Pala Dayı' bıyıklarını 20 yıldır hiç kesmedi! Oğlu da babasının izinde

'Pala Dayı' bıyıklarını 20 yıldır hiç kesmedi! Oğlu da babasının izinde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA