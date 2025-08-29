İSTANBUL 30°C / 20°C
Güncel

Megakentte ''huzur'' uygulaması: Helikopter ve polis botu destek verdi

İstanbul'da polis ekipleri, asayişin sağlanması ve suçların önlenmesi amacıyla 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

29 Ağustos 2025 Cuma 22:48
Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş ve Deniz Liman şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Polis köpeğinin de katıldığı denetimlere helikopter ve polis botu destek verdi.

