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Megakentte 'kış lastiği' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da yapılan kış lastiği denetiminde, bazı sürücülere para cezası kesildi.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 15:05 - Güncelleme:
Megakentte 'kış lastiği' denetimi
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Ticari araçlarda 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle emniyet güçlerinin başlattığı denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şehit Şakir Koç İstasyon Amirliği ekiplerince Avcılar Gişeleri'nde durdurulan otobüs ve kamyon gibi ticari araçlara yönelik kış lastiği kontrolü yapıldı.

Lastiklerin 4 milimetre diş derinliğine uyup uymadığını ölçen ekipler, kış lastiği olmayan veya lastiklerinin diş derinliği 4 milimetrenin altında bulunan araçların yol güvenliğini tehlikeye atacağı konusunda sürücüleri uyardı.

Ekipler, denetimde kış lastiği olmayan ya da diş derinliği 4 milimetrenin altında bulunan 4 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezası kesti.

Denetime giren şoförler, uygulamayı hem kendileri hem diğer sürücüler için faydalı bulduklarını söyledi.

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